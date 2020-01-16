Игроки клуба УПЛ объявили бойкот

Футболисты львовских "Карпат" отказались участвовать в командных тренировках после неудачных переговоров о погашении задолженности по зарплате.
Как сообщает агентство Footboom, 15 января игроки и тренерский штаб собрались на базе клуба, чтобы начать подготовку ко второй половине сезона, однако футболисты отказались работать в общей группе. Каждый из них занимался по индивидуальной программе.
Футболисты ФК "Карпаты"
Футбол 24
Напомним, что "Карпаты" задолжали игрокам и тренерам зарплату за последние три месяца, но могут позволить себе погасить задолженность лишь за один из них, а участники команды требуют расплатиться за два. Стороны взяли паузу на поиск компромисса.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Карпаты" пригрозили местным властям прекратить существование из-за проблем с финансированием.
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