Игроки клуба УПЛ объявили бойкот

Футболисты львовских "Карпат" отказались участвовать в командных тренировках после неудачных переговоров о погашении задолженности по зарплате.

Как сообщает агентство Footboom, 15 января игроки и тренерский штаб собрались на базе клуба, чтобы начать подготовку ко второй половине сезона, однако футболисты отказались работать в общей группе. Каждый из них занимался по индивидуальной программе.

Футболисты ФК "Карпаты" Футбол 24

Напомним, что "Карпаты" задолжали игрокам и тренерам зарплату за последние три месяца, но могут позволить себе погасить задолженность лишь за один из них, а участники команды требуют расплатиться за два. Стороны взяли паузу на поиск компромисса.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Карпаты" пригрозили местным властям прекратить существование из-за проблем с финансированием.

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