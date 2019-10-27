Хорватские футболисты пропустили самый нелепый гол года - видеофакт

Курьезный эпизод произошел в матче 13-го тура чемпионата Хорватии по футболу между "Хайдуком" и "Славена Белуло".

На 74-й минуте игры игроки "Славена Белуло" решили, что забили мяч в ворота соперников. Однако после дальнего удара полузащитника Неманьи Главчича мяч не пересек линию ворот.

Пока шло празднование гола, которого не было, встреча продолжалась. "Хайдук" воспользовался тем, что вратарь соперника убежал отмечать "успех" со скамейкой запасных, и поразил пустые ворота.

В сети этот гол успели окрестить самым нелепым в году. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Na utakmici @hajduk i @nkslavenbelupo svjedočili smo zaista jednom od najčudnijih trenutaka na nogometnih travnjacima Prve HNL 😅 pic.twitter.com/KLZ27TvUeX — Nogomet+ (@NogometPlusNet) October 26, 2019

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в одном из матчей чемпионата Уругвая по футболу был забит невероятный гол. Голкипер команды "Серро Ларго" открыл счет в игре с "Серро Монтевидео" фантастическим ударом почти от своих ворот.

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