Игроки "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом

Футболисты киевского "Динамо" записали видеообращение к болельщикам команды, призвав их ответственно относиться к борьбе с коронавирусом.

На официальном YouTube-канале столичного клуба появился ролик, в котором с небольшой речью выступили Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский.

Футболисты киевского "Динамо" Укринформ

"Будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для людей пожилого возраста. Объясните это своим близким и знакомым. Если чувствуете недомогание, обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Следуйте его рекомендациям. Сохраняйте спокойствие. То, как быстро мы преодолеем это сложное время, зависит от каждого из нас. И тогда скоро футбол вернется к нам всем!" – призвали динамовцы всех граждан Украины.

Стоит отметить, что киевское "Динамо" приняло решение приостановить тренировки из-за введения карантина в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре украинской Премьер-лиги перед ее приостановкой столичный клуб сенсационно упустил победу над черниговской "Десной".

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