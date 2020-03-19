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19 марта • обновлено в 13:19
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Игроки "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом

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Футболисты киевского "Динамо" записали видеообращение к болельщикам команды, призвав их ответственно относиться к борьбе с коронавирусом.

На официальном YouTube-канале столичного клуба появился ролик, в котором с небольшой речью выступили Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский.

Футболисты киевского "Динамо"

Футболисты киевского "Динамо"

Укринформ

"Будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для людей пожилого возраста. Объясните это своим близким и знакомым. Если чувствуете недомогание, обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Следуйте его рекомендациям. Сохраняйте спокойствие. То, как быстро мы преодолеем это сложное время, зависит от каждого из нас. И тогда скоро футбол вернется к нам всем!" – призвали динамовцы всех граждан Украины.

Стоит отметить, что киевское "Динамо" приняло решение приостановить тренировки из-за введения карантина в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре украинской Премьер-лиги перед ее приостановкой столичный клуб сенсационно упустил победу над черниговской "Десной".

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Тема
Коронавирус
Персоны
Миккель Дуэлунд Сергей Сидорчук Николай Шапаренко Фран Соль Виталий Буяльский
Тег
ФК Динамо Киев
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