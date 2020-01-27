Игроки "Барселоны" ополчились против нового тренера

Футболисты каталонской "Барселоны" выразили недовольство методами работы нового главного тренера команды Кике Сетьена.

61-летний специалист возглавил "блаугранас" две недели назад так, как его философия тесно связана с клубной, сообщает Sport.es. Однако Сетьен предложил своим подопечным тактику с тремя центральными защитниками, что создает дискомфорт для самих футболистов. В частности, многим не нравится играть не на своих родных позициях.

Кике Сетьен

Кроме того, игрокам "Барселоны" не нравится существенное повышение нагрузок на тренировках. Результатом проблем в каталонской команде стало гостевое поражение "Барсы" от "Валенсии" в 21-м туре чемпионата Испании – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из молодых футболистов "Барселоны" сообщил об особенностях тренировок команды, которые Кике Сетьен ввел из-за Лионеля Месси.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!