Игрокам "Карпат" сообщили, что их следующий матч в УПЛ не состоится

Михаил Морозов Футбол 14:33, 29.06.2020 Обновлено: 14:38, 29.06.2020

Игроков львовских "Карпат" уведомили о том, что их следующий матч в украинской Премьер-лиге против "Мариуполя", который запланирован на 1 июля, не состоится.

Как сообщает издание Sport.ua, на следующий день после ничьи в дерби против "Львова" (1:1) футболисты команды получили СМС-сообщения с информацией о том, что их поединок против "Мариуполя" не будет сыгран. Причина такого решения указана не была. Игрокам сказали ждать дальнейших указаний.

Напомним, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу УПЛ после 24 матчей, набрав 15 очков. Они отстают от предпоследнего "Львова", который находится в безопасности, на восемь очков, но имеют четыре поединка в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что "Карпаты" снимутся с украинской Премьер-лиги уже на этой неделе.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"Динамо" сенсационно проиграло "Десне", пропустив на последних секундах

Потап стал заслуженным артистом: Кондратюк припомнил ему снятые штаны на концерте в России

Порошенко привез на затопленное Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения

Лорак, Киркоров, Басков в списке народных артистов Украины – журналист

Закончите все в мусорных баках. Гарантирую