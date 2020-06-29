Игрокам "Карпат" сообщили, что их следующий матч в УПЛ не состоится

Игрокам "Карпат" сообщили, что их следующий матч УПЛ против "Мариуполя" не состоится (Источник фото - football24.ua).

Игроков львовских "Карпат" уведомили о том, что их следующий матч в украинской Премьер-лиге против "Мариуполя", который запланирован на 1 июля, не состоится.

Как сообщает издание Sport.ua, на следующий день после ничьи в дерби против "Львова" (1:1) футболисты команды получили СМС-сообщения с информацией о том, что их поединок против "Мариуполя" не будет сыгран. Причина такого решения указана не была. Игрокам сказали ждать дальнейших указаний.

Напомним, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу УПЛ после 24 матчей, набрав 15 очков. Они отстают от предпоследнего "Львова", который находится в безопасности, на восемь очков, но имеют четыре поединка в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что "Карпаты" снимутся с украинской Премьер-лиги уже на этой неделе.