Игрок "Зари" отказался переходить в "Шахтер" из-за любви к "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 17:35, 23.06.2020 Обновлено: 17:45, 23.06.2020

Левый защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко отказался от перехода в "Шахтер" из-за особой любви к киевскому "Динамо".

Как сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале Михаил Спиваковский, "горняки" интересовались Михайличенко, однако футболист отказался вести переговоры с "Шахтером", поскольку не захотел переходить в команду, которая является историческим соперником своего родного клуба – "Динамо".

Отметим, что защитник принадлежал киевлянам с 2013 по 2019 год. За это время он провел два матча за взрослую команду и десять раз выходил на поле в составе "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА.

Летом 2019 года Михайличенко на постоянной основе перешел в "Зарю", за которую ранее выступал на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 поединках команды в УПЛ, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитра недавнего матча украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо" Николая Балакина отстранили от судейства.

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