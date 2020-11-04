Игрок "Шахтера" рассказал о словах Каштру в перерыве матча с "Боруссией" М

Бразильский легионер "Шахтера" Додо рассказал, что в перерыве при счете 0:4 главный тренер команды Луиш Каштру попросил у своих подопечных не проиграть второй тайм поединка против "Боруссии" М.

В эфире программы "Ночь Лиги чемпионов" правый защитник "горняков" заявил, что он и его одноклубники прекрасно знали сильные стороны немецкого клуба, но быстрый гол сильно повлиял на их игру. Бразилец отметил, что соперники одержали заслуженную победу.

"Мы прекрасно знали об их сильных сторонах. Тот факт, что мы пропустили ранний гол, возможно, повлиял на то, что мы пытались сравнять счет или выйти вперед. Так уже произошло. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на матче в Германии. Тренер хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Первая половина была очень сложной, и после нее уже нельзя было ничего вернуть. Они заслуженно добились этой победы", – заявил Додо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам Каштру прокомментировал разгромное поражение в матче с "Боруссией" (0:6) в Лиге чемпионов.