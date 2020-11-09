Игрок "Шахтера" получил серьезную травму в эпизоде с удалением капитана "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Виктор Корниенко

Директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский заявил, что левый защитник "горняков" Виктор Корниенко пропустит от четырех до шести недель после подката в исполнении капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

У футболиста был выявлен разрыв латеральных связок голеностопа. Ему повезло, что удалось избежать операции.

"Корниенко получил травму в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорчука. Сегодня мы провели медицинский осмотр: выявлен разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В данном случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам займет от 4 до 6 недель", – цитирует слова Скибинского официальный сайт "горняков".

Это означает, что Корниенко пропустит ноябрьские матчи сборной Украины, куда он был впервые вызван, а также все поединки своего клуба в украинской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал свою оценку эпизоду с удалением Сергея Сидорчука, которое во многом повлияло на исход матча между "Динамо" и "Шахтером".

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