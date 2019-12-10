Игрок "Шахтера" переходит в "Баварию": СМИ назвали впечатляющую сумму трансфера

Немецкая "Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Тете.

Как сообщает Sport.ua, агент бразильского футболиста Пабло Буэно рассказал, что мюнхенцы близки к приобретению его подопечного. Клубы уже договорились о сумме трансфера 19-летнего игрока, а для завершения сделки им осталось утрясти лишь некоторые детали. Кроме того, "Баварии" необходимо провести переговоры о контракте с самим Тете.

ФК "Шахтер" Football.ua

Напомним, что другим претендентом на бразильца из "Шахтера" был "Милан", но игрок заявил, что пока не спешит покидать украинскую команду.

В нынешнем сезоне Тете провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил три гола и отметился тремя голевыми передачами. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 декабря, состоится решающий матч "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, в котором "горняки" примут "Аталанту".

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