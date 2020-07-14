Игрок сборной Украины забил гол и спас команду от поражения на последних минутах

Игрок сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец забил гол на последних минутах матча местной Суперлиги против "Газиантепа" и спас свою команду от поражения.

Соперники украинца открыли счет в первой половине второго тайма и уверенно вели дело к победе, имея на двух игроков больше. "Кайсериспор" доигрывал поединок вдевятером, но команде все равно удалось отыграться в компенсированное время. Кравец воспользовался скидкой партнера и, опередив голкипера и защитника "Газиантепа", головой отправил мяч в сетку опустевших ворот.

Отметим, что украинский нападающий отличился уже в третьем матче кряду. На его счету уже восемь голов в Суперлиге. Его команда занимает предпоследнее место за два тура до конца чемпионата, но имеет неплохие шансы на спасение, поскольку "Малатьяспор", который находится в безопасности, имеет столько же очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский форвард Евгений Селезнев оформил дубль за "Бурсаспор" в последнем матче турецкого первенства.