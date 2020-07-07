Игрок сборной Украины забил гол и помог команде победить турецкого гранда

Футболист сборной Украины Артем Кравец, который выступает за турецкий "Кайсериспор", отметился голом в ворота "Бешикташа" и помог своей команде одержать домашнюю победу со счетом 3:1.

Все мячи в матче были забиты во втором тайме. При счете 2:1 "Кайсериспор" выбежал в контратаку, в результате которой Кравец вышел один на один с голипером и хладнокровно переиграл его, пробив в дальний угол.

В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 15 поединках своей команды и забил шесть голов. Победа над "Бешикташем" позволила "Кайсериспору" покинуть зону вылета из турецкой Суперлиги и оторваться от нее на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший партнер Кравца по киевскому "Динамо", а ныне игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил победный гол в ворота "Челси" на последних минутах лондонского дерби.