Игрок сборной Украины забил дебютный гол в чемпионате Италии и стал лучшим в команде

Михаил Морозов Футбол 10:43, 16.07.2020 Обновлено: 10:57, 16.07.2020

Игрок сборной Украины и полузащитник "Лечче" Евгений Шахов забил дебютный мяч в домашнем матче итальянской Серии А против "Фиорентины" (1:3) и стал лучшим в своей команде.

Наш футболист появился на поле на 71-й минуте поединка при счете 0:3 в пользу гостей и сумел забить гол престижа на 88-й. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шахов принял участие в 21 матче, отдав три результативные передачи.

Он стал лучшим игроком "Лечче" по версии авторитетного портала WhoScored, получив 7,3 балла.

Евгений Шахов получил наивысшую оценку в своей команде - 7,3 балла
WhoScored

Команда Шахова ведет борьбу за выживание и находится в зоне вылета после 33 туров. Клуб украинца отстает от спасительной 17-й позиции на одно очко, но у "Дженоа" есть матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил пушечным выстрелом в ворота "Брешии" и отдал два ассиста, получив наивысшую оценку за свое выступление.

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