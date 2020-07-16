Игрок сборной Украины забил дебютный гол в чемпионате Италии и стал лучшим в команде

Евгений Шахов забил дебютный гол за "Лечче" и стал лучшим в команде.

Игрок сборной Украины и полузащитник "Лечче" Евгений Шахов забил дебютный мяч в домашнем матче итальянской Серии А против "Фиорентины" (1:3) и стал лучшим в своей команде.

Наш футболист появился на поле на 71-й минуте поединка при счете 0:3 в пользу гостей и сумел забить гол престижа на 88-й. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шахов принял участие в 21 матче, отдав три результативные передачи.

Он стал лучшим игроком "Лечче" по версии авторитетного портала WhoScored, получив 7,3 балла.

Евгений Шахов получил наивысшую оценку в своей команде - 7,3 балла WhoScored

Команда Шахова ведет борьбу за выживание и находится в зоне вылета после 33 туров. Клуб украинца отстает от спасительной 17-й позиции на одно очко, но у "Дженоа" есть матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил пушечным выстрелом в ворота "Брешии" и отдал два ассиста, получив наивысшую оценку за свое выступление.