Игрок сборной Украины: Швейцария не выиграла ни одной игры, это смешно

Лидер киевского "Динамо" и один из капитанов команды Николай Шапаренко высмеял решение УЕФА присудить сборной Украины поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.

Об этом он заявил в комментарии "Профутбол Digital". По мнению полузащитника, такой вердикт футбольных властей просто нелогично, так как команда Швейцарии теперь продолжит выступления в дивизионе А турнира, хотя не выиграла ни одного матча в нынешнем розыгрыше.

"Конечно, несправедливое решение. Мне кажется, особенно такие игры, как за право остаться в дивизионе А, должны проводится на поле по спортивному принципу. Считаю, что это неуважение к Украине. Швейцария ни одной из пяти игр группы не выиграла и остается в дивизионе. Это просто смешно", – подчеркнул Шапаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL: