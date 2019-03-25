Игрок сборной Украины рассказала о лесбиянках в командах

Форвард сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк призналась, что в Европейских командах есть очень много девушек-игроков нетрадиционной сексуальной ориентации.

Юлия Форсюк соцсети

"Раньше играла в одной команде с лесбиянками и сейчас играю. Не знаю, почему, но в женском футзале, особенно в Европе, это норма, все открыто. Это даже меня ставит перед фактом, я должна уважать эти отношения своим мнением, позицией по жизни не показывать негативное отношение. Тренеры и руководители за это. В командах в Европе один-два человека, которые не лесбиянки. Это в очень открытой форме все. Я уже молчу про футбол, там, мне кажется еще больше, чем в футзале", - цитирует Форсюк Tribuna.com.

Юлия Форсюк соцсети

Юлия Форсюк соцсети

Юлия Форсюк (в центре) соцсети

По мнению спортсменки у нас в стране это тоже присутствует.

"Вв Украине это тоже есть, но мне кажется, здесь в более закрытой форме. В Европе это все в открытую. Больше 90 процентов. Оно глобально не отличается от того, когда к тебе подкатывает парень, просто это девушка и все. Мужчины есть мужчины, девушки более нежные, стеснительные", – сказала Форсюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала о лесбиянках в этом виде спорта.

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