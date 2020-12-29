Игрок сборной Украины рассказал, как его "послал" Криштиану Роналду

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Александр Караваев против Криштиану Роналду

Защитник сборной Украины Александр Караваев вспомнил, как договорился поменяться футболками со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду, когда команды встречались между собой в отборе на Евро-2020.

Наш соотечественник рассказал, что их обмену помешали результаты этих матчей. Сначала пятикратный обладатель "Золотого мяча" был очень зол после нулевой ничьей в Лиссабоне, а затем подопечные Андрея Шевченко обыграли Португалию в домашнем матче (2:1), и после этого Александр даже не пробовал подходить к Роналду.

"Грубо говоря, он меня послал. Смеюсь, конечно. Он сказал, что мы поменяемся футболками после игры. Но мы вничью сыграли, и он был жутко расстроен. Тем более, потом Бернарду Силва рассказал Александру Зинченко (они являются партнерами по "Манчестер Сити" – Ред.), что Роналду после матча на полчаса ушел в отдельную комнату и никого туда не пускал. К нему не мог никто подойти. А во втором поединке мы вообще выиграли, поэтому уже не стал ничего делать. Я понимаю, что сложно у звезд просить футболки. Это делает каждый, поэтому тут уже как повезет", – рассказал Караваев в интервью на YouTube-канале SportArena TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Ференцвароша" рассказал о "презрительном" поступке Роналду после матча.

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