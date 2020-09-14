Игрок сборной Украины о поражении от Испании: разница в менталитете, в голове

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги наций против Испании (0:4), заявив, что основная проблема заложена в голове футболистов.

"Я не могу сказать, что есть какая-то пропасть между нами. Разница в менталитете, в голове. Нам нужно подтянуть именно эту часть. Это очень сложно, потому что это формируется с детства. Тот же Фати (Ансу Фати, который играет за "Барселону", и забил один из голов испанской сборной – Ред.)... Если вы спросите, что я делал в 17 лет, то я лежал на диване и сухарики какие-то ел. А он уже делает результат", – цитирует слова Матвиенко издание Sport.ua.

Он выразил уверенность, что тренерский штаб национальной команды сможет сделать выводы из ошибок, допущенных украинской сборной.

"Думаю, у наших тренеров есть много тактик, вариаций и возможных развитий событий. Потому что люди меняются. То одни, то другие приезжают в сборную. Думаю, они это изучат. Они очень хорошо это делают. Много теории, мы много смотрим видео, нам рассказывают, что и как нужно делать", – подытожил Матвиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо", а ныне телеэксперт Виктор Леоненко назвал причины поражения Украины от Испании в Лиге наций.