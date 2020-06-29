Игрок сборной Украины может перейти в итальянский гранд

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в "Рому" к своему бывшему наставнику Паулу Фонсеке, который проявляет интерес к нашему соотечественнику.

Как сообщает издание Metropolitan Magazine, аргентинский плеймейкер итальянского клуба Хавьер Пасторе может отправиться в Высшую лигу футбола (МЛС), что освободит место для украинского футболиста.

Контракт 24-летнего полузащитника с "Шахтером" действует до лета 2021 года, а сам игрок хочет перейти в один из ведущих чемпионатов Европы, чтобы соперничать с сильнейшими. "Горняки" оценивают Коваленко в 15 миллионов евро, но цена на него может упасть с приближением закрытия трансферного окна. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 4,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 25 матчей за "Шахтер" во всех соревнованиях. В них он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Рома" интересуется не только Виктором Коваленко, а и нападающим "горняков" Жуниором Мораесом. По информации СМИ, команды уже начали переговоры о трансфере.