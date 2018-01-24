Игрок сборной Украины готовится уйти из "Динамо"

Представители греческого ПАОКа отправились на переговоры с киевским "Динамо" насчет трансфера защитника Евгения Хачериди.

По информации издания Gazzetta.gr, украинец остается основной трансферной целью для греческого клуба. Технический директор ПАОКа Любош Михел посетил Киев для проведения переговоров о переходе центрбека.

На днях в Марбелью, где проводит свой сбор "Динамо", прибыл сын владельца ПАОКа Георгис Саввиди. Греческий клуб готов предложить защитнику сборной Украины более выгодные финансовые условия, чем те, которые предусмотрены в договоре с киевлянами. При этом главная задача для греков – уговорить президента "Динамо" Игоря Суркиса отпустить Хачериди за небольшую сумму уже сейчас.

Защитник "бело-синих" в текущем сезоне сыграл за "Динамо" 25 матчей и забил 1 гол.

Как сообщал "Обозреватель", Евгений Хачериди получил травму в Испании во время товарищеского матча.