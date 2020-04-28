Девушка игрока сборной Колумбии Себастьяна Вильи, который выступает за аргентинскую "Боку Хуниорс", Даниэла Кортес обвинила своего парня в насилии и опубликовала следы побоев.

"Мне очень больно, поскольку я нахожусь в чужой стране, но не могу никуда убежать или уехать. Я боюсь за себя и за свою семью. Это настоящий Себастьян Вилья, который жестоко обращается с женщинами, потому что не только я пострадала от его грубости. Я больше не могу это терпеть. У меня нет другого выхода. Я должна оберегать свою семью, ведь он способен на все, что угодно", – написала Кортес у себя в Instagram, прикрепив к посту видео и фото следов насилия.

Себастьян Вилья Marca

Через несколько минут Вилья ответил на обвинения. Он заявил, что уважает женщин и незамедлительно попытается разобраться в этой ситуации, поговорив с "правильным человеком".

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