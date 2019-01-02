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Игрок сборной Испании устроил жестокий новогодний розыграш брату

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Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Диего Коста в первый день Нового года устроил жуткий розыграш своему брату, разбудив его взрывами фейерверка.

Шутник Коста

Шутник Коста

Знаменитый футболист установил кастрюлю с фейерверком на кровати, на которой спал его брат. Тот проснулся, испугавшись взрывов. Диего Коста заснял случившееся на видео и выложил в Instagram.

В твиттере AtléticoFans, в котором также было выложено видео, запись собрала более 7 тысяч отметок "нравится", свыше 3 тысяч ретвитов и более 1 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский мастер смешанных боевых искусств Деннис Бермудес на своем примере продемонстрировал, что жизнь профессионального бойца UFC - это не всегда блеск и гламур.

Во время своего путешествия на турнир в Румынии 30-летний спортсмен ради шутки захотел на себе испытать действия электрошокера. Бермудес в окружении своих друзей получил заряд в позвоночник, после чего с воплями упал на пол.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Диего Коста
Тег
Атлетико Мадрид
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