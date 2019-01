Игрок сборной Испании устроил жестокий новогодний розыграш брату

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Диего Коста в первый день Нового года устроил жуткий розыграш своему брату, разбудив его взрывами фейерверка.

Знаменитый футболист установил кастрюлю с фейерверком на кровати, на которой спал его брат. Тот проснулся, испугавшись взрывов. Диего Коста заснял случившееся на видео и выложил в Instagram.

I'm not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this... pic.twitter.com/6cXM3B2mzy