Игрок сборной Испании устроил жестокий новогодний розыграш брату

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Диего Коста в первый день Нового года устроил жуткий розыграш своему брату, разбудив его взрывами фейерверка.

Шутник Коста

Знаменитый футболист установил кастрюлю с фейерверком на кровати, на которой спал его брат. Тот проснулся, испугавшись взрывов. Диего Коста заснял случившееся на видео и выложил в Instagram.

I'm not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this... pic.twitter.com/6cXM3B2mzy — AtléticoFans (@AtleticoFans) 1 січня 2019 р.

В твиттере AtléticoFans, в котором также было выложено видео, запись собрала более 7 тысяч отметок "нравится", свыше 3 тысяч ретвитов и более 1 млн просмотров.

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