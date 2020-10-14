Игрок сборной Испании указал на проблему после поражения от Украины в Лиге наций

Полузащитник сборной Испании Родри заявил, что его команда играла медленно в проигранном матче четвертого тура Лиги наций против Украины (0:1).

По его мнению, несмотря на постоянное владение мячом, ему и партнерам не хватало ловкости и остроты перед воротами соперников. Родри добавил, что одной из проблем испанской сборной является отсутствие в составе прирожденного бомбардира.

"Мы играли немного медленно – владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем. По большому счету, у Украины был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо", – цитирует слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенсационное поражение в матче с Украиной прокомментировал главный тренер сборной Испании Луис Энрике.