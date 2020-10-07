Игрок сборной Франции заразился коронавирусом и пришел на тренировку команды перед матчем с Украиной

Защитник "Лиона" и сборной Франции Лео Дюбуа заразился коронавирусом перед товарищеским матчем с Украиной, который запланирован на среду, 7 октября.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (ФФФ), он сдал тест на COVID-19 утром во вторник, 6 октября, а после вечерней тренировки с командой получил положительный результат. После этого Дюбуа отправился на самоизоляцию.

Отмечается, что защитник проходил тестирование вместе с другими футболистами сразу после прибытия в расположение сборной. Тогда результат был отрицательный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла 12 футболистов перед товарищеским матчем с Францией. После прибытия нашей команды в Париж у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива был выявлен коронавирус, в результате чего поединок оказался под угрозой срыва.