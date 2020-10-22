Игрок сборной Боснии: я должен был переходить в "Динамо", но получил травму

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины и "Университати" Элвир Кольич заявил, что был близок к переходу в киевское "Динамо" в летнее межсезонье.

В интервью изданию reprezentacija.ba футболист рассказал о том, что его трансфер в украинский клуб должен был завершиться на протяжении нескольких дней. По его словам, переговоры были прерваны после того, как он получил серьезную травму.

"Мой трансфер в "Динамо" должен был завершиться на протяжении нескольких дней, мы вели переговоры. К сожалению, я получил травму, и все отменилось. Значит, так было суждено. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в будущем", – сказал Кольич.

У нападающего случился перелом малоберцовой кости, из-за которого он не сможет играть как минимум до января.

Кольич начинал карьеру в родном чемпионате, после чего летом 2018 года перешел в румынскую "Университатю". За нее форвард провел 46 матчей, забил 26 голов и отдал 7 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" заинтересовалось австралийским футболистом, которого команде посоветовал экс-игрок киевлян Милош Нинкович.