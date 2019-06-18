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Игрок сборной Австрии получил шокирующую травму - видео

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Ужасный перелом ноги получил в первом матче группового этапа Евро-2019 U-21 против сербской команды полузащитник сборной Австрии Ханнес Вольф.

Во втором тайме защитник соперника Вукашин Йованович грубо сыграл в подкате и нанес 20-летнему австрийцу жуткую травму. Теперь молодого футболиста ожидает операция и длительное восстановление.

Сам матч заавершился победой сборной Австрии 2:0, один из голов успел забить Ханнес Вольф.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов между командами"Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" нападающий испанцев Лионель Месси после столкновения с Крисом Смоллингом получил травму лица, в результате которой разбил нос и травмировал веко.

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Персона
Лионель Месси
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК Барселона
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