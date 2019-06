Игрок сборной Австрии получил шокирующую травму - видео

Ужасный перелом ноги получил в первом матче группового этапа Евро-2019 U-21 против сербской команды полузащитник сборной Австрии Ханнес Вольф.

Во втором тайме защитник соперника Вукашин Йованович грубо сыграл в подкате и нанес 20-летнему австрийцу жуткую травму. Теперь молодого футболиста ожидает операция и длительное восстановление.

Сам матч заавершился победой сборной Австрии 2:0, один из голов успел забить Ханнес Вольф.

That is a horrific leg break. Reminds me of when Henrik Larsson broke his when playing for Celtic.



Hopefully that young lad will also come back stronger, looked a great player too. #SRBAUT pic.twitter.com/BfO1sU28SD