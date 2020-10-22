Игрок "Реала" установил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Шахтером". Видео

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор забил второй гол мадридцев в ворота "Шахтера" в матче первого тура Лиги чемпионов и установил рекорд турнира.

Как сообщается на Twitter-канале OptaJoe, бразилец стал автором самого быстрого гола после выхода на замену с момента появления официальной статистики от Opta в сезоне 2006/07. Винисиусу понадобилось всего 15 секунд для того, чтобы зажечь свое имя на табло. Он отобрал мяч у полузащитника "Шахтера" Марлоса и спокойно переиграл голкипера Анатолия Трубина, выйдя с ним один на один.

Это не помогло "Реалу" уйти от поражения в поединке, который закончился сенсационной победой "горняков" со счетом 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, отличившись голом в ворота "Ференцвароша".