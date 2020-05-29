Голкипер ПСЖ Марчин Булка вдребезги разбил арендованный суперкар Lamborghini Huracan Evo Spyder, стоимость которого составляет около 220 тысяч евро.

Как сообщает издание Daily Mail, авария случилась в родной для 20-летнего вратаря Польше, куда он вернулся из-за пандемии коронавируса. Он хотел совершить обгон, но не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Hyundai. Булка, водитель другой машины и его пассажир были доставлены в больницу. Всем участникам ДТП удалось избежать серьезных травм.

Марчин Булка

Поляк перешел в ПСЖ летом 2019 года после трех сезонов в "Челси". В нынешнем сезоне он вышел на поле в одном матче французской Лиги 1, а его контракт со столичным клубом действует до июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, одноклубник украинца Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" разбил суперкар при необычных обстоятельствах.