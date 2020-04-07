Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер, который попал в скандал, устроив вечеринку с проститутками, снова нарушил карантин.

Как сообщает информагентство The Sun, одноклубник Зинченко вышел на прогулку с детьми и бывшей девушкой Энни Килнер и случайно встретил экс-футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, который также проводил время с семьей.

Кайл Уокер

Они остановились и начали разговаривать, за что получили выговор от офицера полиции, которая находилась неподалеку.

Напомним, что несколько дней назад Кайл Уокер сначала обратился к людям, призвав их сидеть дома и никуда не выходить, а позже был уличен в приглашении двух проституток в арендованный дом в Манчестере.

Это вызвало большой скандал в Англии, а тренер национальной сборной Гарет Саутгейт заявил, что этот поступок может повлиять на карьеру защитника в команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель "бронзы" на Олимпийских играх 2012 года в марафоне Уилсон Кипсанг был арестован в кенийском городе Итен за нарушение комендантского часа.

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