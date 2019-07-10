Игрок "Лацио" перешел в украинский клуб

Полузащитник римского "Лацио", игрок молодежной сборной Финляндии Абукара Мохамед следующий сезон проведет в аренде львовских "Карпат" и будет выступать в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт львовской команды, соглашение рассчитано на один год и в случае обоюдного согласия у "Карпат" будет возможность выкупить контракт футболиста.

Абукар Мохамед ФК "Карпаты"

20-летний полузащитник перешел в "Лацио" из финского "Тампере" в 2017 году. Выступал за юношескую команду римлян и несколько раз попадал в основную заявку на матчи Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодого вратаря футбольного клуба "Карпаты" Михаила Горта выгнали из команды за поддержку сборной России в матче 1/8 чемпионата мира против команды Испании.

В своем Instagram-аккаунте футболист опубликовал несколько фото с символикой национальной команды России и словами поддержки подопечных Черчесова, говорится в сообщении сайта болельщиков львовского клуба.

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