Игрок "Динамо" вошел в историю украинского футбола
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил первый гол команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" и стал автором 1500-го гола украинских клубов в еврокубках.
Как сообщается на официальном сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ), киевляне являются лидерами по количеству голов в международных турнирах под эгидой УЕФА среди 18 команд из нашей страны – 580. На втором месте по этому показателю находится "Шахтер" (387), а на третьем – "Днепр" (167).
Полностью первая десятка самых результативных украинских команд в еврокубках выглядит следующим образом:
1. "Динамо" Киев – 580 голов;
2. "Шахтер" Донецк – 387;
3. "Днепр" Днепр – 167;
4. "Металлист" Харьков – 88;
5. "Черноморец" Одесса – 58;
6. "Ворскла" Полтава – 46;
7. "Металлург" Донецк – 43;
8. "Заря" Луганск – 41;
9. "Карпаты" Львов – 28;
10. "Арсенал" Киев – 13.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов.