Игрок "Динамо" вошел в историю украинского футбола

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков забил первый гол команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша" и стал автором 1500-го гола украинских клубов в еврокубках.

Как сообщается на официальном сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ), киевляне являются лидерами по количеству голов в международных турнирах под эгидой УЕФА среди 18 команд из нашей страны – 580. На втором месте по этому показателю находится "Шахтер" (387), а на третьем – "Днепр" (167).

Полностью первая десятка самых результативных украинских команд в еврокубках выглядит следующим образом:

1. "Динамо" Киев – 580 голов;

2. "Шахтер" Донецк – 387;

3. "Днепр" Днепр – 167;

4. "Металлист" Харьков – 88;

5. "Черноморец" Одесса – 58;

6. "Ворскла" Полтава – 46;

7. "Металлург" Донецк – 43;

8. "Заря" Луганск – 41;

9. "Карпаты" Львов – 28;

10. "Арсенал" Киев – 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов.