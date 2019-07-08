Игрок "Динамо" помог Бразилии выиграть Копа Америка-2019

Сборная Бразилии выиграла Копа Америка-2019 - это первая серьезная победа "пентакампеонов" за последние 12 лет.

В финале бразильцы в тяжелом матче обыграли сборную Перу со счетом 3:1. Достаточно сказать, что в середине второго тайма, при скользком счете 2:1, бразильцы остались вдесятером. Но, тем не менее, выстояли.

Сборная Бразилии - чемпион Копа Америка-2019

Первый же гол в финале на 15-й минуте провел Эвертон после блестящего флангового прохода Дани Алвеса. К слову, именно бывший защитник "Барселоны", Ювентуса" и "ПСЖ" Алвес получил звание лучшего игрока турнира.

В конце первой половины сборная Перу заработала пенальти после игры рукой Тьяго Силвы, и Паоло Герерро реализовал 11-метровый. Но в добавленное к тайму время Габриэл Жезус с паса Артура расстрелял голкипера и вывел бразильцев вперед.

На 70-й минуте встречи арбитр показал вторую желтую карточку Габриэлу Жезусу, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы.

Gabriel Jesus rages after sending off in Copa America final as Brazil star punches VAR booth, boots water bottle and bursts into floods of tears https://t.co/XleOuYMMFq pic.twitter.com/FBHBoCZdUn — MailOnline Sport (@MailSport) July 8, 2019

Однако все для бразильской сборной обошлось. На 87-й минуте, перуанский защитник Карлос Самбрано, который принадлежит киевскому "Динамо", сфолил в своей штрафной, и Ришарлисон ударом с "точки" установил окончательный счет - 3:1.

Сборная Бразилии стала обладателем титула Копа Америка в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года. За последние 12 лет "селесао" не добивались ничего серьезного ни на континентальном уровне, ни на мировом.

Вечный конкурент бразильцев - команда Аргентины - имеет на своем счету 14 титулов Копа Америка, у Уругвая – 15 трофеев.

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Добавим, что восходящая звезда сборной Бразилии Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира, голкипер команды Алиссон - лучшим вратарем, Алвес - MVP.

Бразилия - Перу

Бразилия - Перу

Бразилия - Перу

Бразилия - Перу

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Аргентины во главе с Месси стала одним из главных неудачников Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии.

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