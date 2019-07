Игрок "Динамо" помог Бразилии выиграть Копа Америка-2019

Сборная Бразилии выиграла Копа Америка-2019 - это первая серьезная победа "пентакампеонов" за последние 12 лет.

В финале бразильцы в тяжелом матче обыграли сборную Перу со счетом 3:1. Достаточно сказать, что в середине второго тайма, при скользком счете 2:1, бразильцы остались вдесятером. Но, тем не менее, выстояли.

Первый же гол в финале на 15-й минуте провел Эвертон после блестящего флангового прохода Дани Алвеса. К слову, именно бывший защитник "Барселоны", Ювентуса" и "ПСЖ" Алвес получил звание лучшего игрока турнира.

В конце первой половины сборная Перу заработала пенальти после игры рукой Тьяго Силвы, и Паоло Герерро реализовал 11-метровый. Но в добавленное к тайму время Габриэл Жезус с паса Артура расстрелял голкипера и вывел бразильцев вперед.

На 70-й минуте встречи арбитр показал вторую желтую карточку Габриэлу Жезусу, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы.

Gabriel Jesus rages after sending off in Copa America final as Brazil star punches VAR booth, boots water bottle and bursts into floods of tears https://t.co/XleOuYMMFq pic.twitter.com/FBHBoCZdUn