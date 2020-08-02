Игрок "Динамо" о первой тренировке с Луческу: не чувствовал своих ног

Ганский полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири поделился эмоциями от первых тренировочных днях под руководством Мирчи Луческу.

По словам футболиста, вся команда находится в отличном настроении, однако после занятия ни у кого не осталось сил.

"Предсезонная подготовка - важный этап, хоть и сложный. Мы тяжело работаем, чтобы провести сезон на высоком уровне. Приход нового главного тренера - большая мотивация. У всех горят глаза на тренировке. Каждый сейчас борется за свое игровое время и место в стартовом составе. Все стараются и работают на максимуме. После первой тренировки не чувствовал своих ног, мы много бегали", - цитирует Кадири пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Динамо" поделились впечатлениями от первой тренировки с Мирчей Луческу, рассказав про "невероятные ощущения" и то, что "так тяжело после отпуска еще не было".