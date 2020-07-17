Игрок "Динамо" извинился перед фанатами после победы над "Зарей"

Александр Чеканов Футбол 18:50, 17.07.2020 Обновлено: 19:04, 17.07.2020

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера попросил прощения у фанатов и партнеров по команде за ошибку на второй минуте игры УПЛ с "Зарей".

Защитник пытался выбить мяч из-под ноги соперника, но в результате отправил хавбека луганчан Артема Громова один на один с вратарем "бело-синих", что привело к быстрому голу "Зари".

"Это была очень важная для нас игра. Начали мы не очень. Я ошибся в моменте с пропущенным голом. Прощу прощения у болельщиков и команды, потому что с моим опытом игры в футбол такие ошибки делать нельзя. К моему счастью мы быстро забили два гола и выиграли эту игру. Благодарю всех пацанов за то, что так все получилось", – прокомментировал матч Томаш для клубного телевидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" в 31-м туре УПЛ и практически гарантировало себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

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