Игрок "Челси" в финале Лиги Европы установил исторический рекорд

Испанский форвард английского клуба"Челси" Педро, забив гол в финале Лиги Европы в ворота лондонского "Арсенала", установил исторический рекорд.

Как сообщает GracenoteLive, воспитанник академии "Барселоны" стал первым игроком в истории футбола, который забивал в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, Лиги Европы/Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Играя за "Барселону", Педро забил в ворота "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 и донецкого "Шахтера" в матче Суперкубка УЕФА в 2009 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баку на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы сезона 2018/2019. В решающем матче "Челси" обыграл "Арсенал". Матч между лондонскими командами завершился со счетом 4:1.

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