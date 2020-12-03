Игрок "Челси" сделал покер и вошел в историю Лиги чемпионов. Видео

Нападающий "Челси" Оливье Жиру сделал покер в выездном матче Лиги чемпионов против "Севильи" и вошел в историю турнира как самый возрастной игрок, забивший четыре гола в одном поединке.

Француз открыл счет уже на восьмой минуте встречи и еще трижды записал свое имя на табло во втором тайме. Сначала он отличился идеальным хет-триком (голы с правой и левой ноги и головой), а затем установил окончательный результат матча с пенальти – 4:0.

Первый мяч, забитый Жиру, на видео можно посмотреть, начиная с 0:45.

Разгромная победа над "Севильей" обеспечила "Челси" первое место в группе E за тур до финиша. Обе команды еще по итогам прошлого игрового дня вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что третье место в этом квартете досрочно занял "Краснодар" после минимальной победы над французским "Ренном" со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Марсель" обыграл "Олимпиакос" и прервал самую длинную серию поражений в истории Лиги чемпионов.