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11 декабря • обновлено в 13:55
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Игрок "Барселоны" установил историческое достижение в Лиге чемпионов

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Нападающий "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов. Ему удалось сделать это в возрасте 17 лет и 40 дней.

Юный игрок появился на замену в самой концовке встречи и сумел забить победный гол в ворота "Интера" менее, чем за минуту пребывания на поле. Мяч после его ювелирного удара из-за пределов штрафной от штанги влетел в сетку.

Ансу Фати

Ансу Фати

UA-Football

Эта победа "Барселоны" выбила миланский клуб из розыгрыша Лиги чемпионов, отправив команду Антонио Конте в Лигу Европы.

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Напомним, что ранее самым молодым автором забитого гола в турнире был представитель "Олимпиакоса" Питер Офори-Куайе, который в 1997 году отличился в возрасте 17 лет и 195 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились 14 из 16 команд, которые сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Италия Милан
Теги
ФК Барселона ФК Интер
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