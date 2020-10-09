Игравший в Украине французский футболист принял гражданство РФ

Французский опорный полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший за ужгородскую "Говерлу" получил российское гражданство.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с паспортом РФ в руках.

"Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином Великой страны", – подписал фотографию Ле Таллек.

В 2012-2014 годах он провел 44 матча за "Говерлу", отличившись за это время 7 голами и 7 результативными передачами. После начала войны на территории Украины и задержек по выплате зарплаты в ужгородском клубе футболист перебрался в Россию, где в 2014-2015 годах выступал за "Мордовию".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко, который принял гражданство РФ, попал в громкий скандал в чемпионате России.