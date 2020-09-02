Друзья, вновь о футболе. Но не о голах, споре снайперов, ошибках арбитров, неадекватном поведении болельщиков, а поговорим о ФК "Динамо" (Киев), которое за свою более чем 90-летнюю историю провело не одну сотню товарищеских и официальных международных матчей как на своем поле, так и в гостях.

Соперниками киевлян, а всех не перечислишь, были: "Селтик" (Шотландия), "Фиорентина", "Ювентус", "Милан" (все – Италия), "Реал", "Барселона" (оба – Испания), ПСЖ, "Лаваль" (оба – Франция), "Бавария", "Гамбург", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд (все – Германия), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" (все – Англия), "Боавишта", "Бенфика", "Порту" (все – Португалия) и многие-многие другие.

А свой первый международный матч киевляне сыграли 14 сентября 1929 года, уступив на своем поле (3:4) сборной Нижней Австрии. Осенью 1936-го на поле стадиона "Динамо" наша команда победила (9:1) сборную Турции, а через год динамовцы потерпели поражение от сборной Басконии (1:3). Это все матчи, которые футболисты "Динамо" сыграли до начала войны в июне 1941-го.

Теперь же о международной встрече, которую пришлось ждать долгие 16 лет.

6 сентября 1953 года. "Динамо" (Киев, СССР) – "Ист-Бенгал клаб" (Калькутта, Индия) – 13:1

Это был первый послевоенный международный матч на поле Республиканского стадиона имени Хрущева. Он, как вы понимаете, вызвал огромный интерес. Все билеты исчезли из касс еще за несколько дней до приезда загадочного соперника. Нам было мало известно о футболе в Индии. Те, кому билеты не достались, разместились на склонах Черепановой горы, ведь тогда был только нижний ярус. Класс экзотических по тем временам соперников, мягко говоря, не впечатлил. Восемь безответных мячей влетели в Бессарабские ворота в первом тайме. Ряд игроков соперника играли босиком, а у некоторых были забинтованы ступни. Через много лет узнал, что что в перерыве в раздевалке динамовское руководство попросило наших игроков не усердствовать. Еще пять мячей были забиты во втором тайме. А динамовский вратарь Евгений Лемешко пропустил один. В итоге – 13:1, но гостям киевские болельщики после забитого мяча громко аплодировали.

И вот еще одно мое воспоминание о том матче. Со своим дядей я, 11-летний киевский паренек, впервые попал на трибуну стадиона, который был рассчитан на 50 тысяч болельщиков. В тот вечер, правда, зрителей было тысяч на десять больше… Где-то минут за десять до стартового свистка на асфальтовом пятачке перед беговыми дорожками, а сидел я в секторе в районе углового флажка, приоткрылся металлический люк, из которого вылезли два болельщика. Не представляю, сколько времени они там провели, но на этот матч попали именно таким образом. Вот так киевляне любили свое "Динамо".

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Время от времени буду вам, друзья, задавать два вопроса на футбольную тему. Предупреждаю, они непростые. Но знаю, вы футбольные эрудиты, и о своей любимой игре знаете все, или почти все. Подумайте, постарайтесь самим себе дать ответы на эти вопросы. А вот правильные ли они, вы сможете узнать в конце нашей очередной футбольной встрече на OBOZREVATEL.

Первый вопрос. ОН отличался необычайной корректностью на поле, даже желтые карточки ему показывали крайне редко. Но в одном из матчей бундеслиги ОН неожиданно и по совершено пустяковому поводу вступил в перебранку с арбитром. ЕГО пытались успокоить и партнеры, и сам судья, но ОН распалялся еще больше и в конце концов договорился до удаления и дисквалификации на один матч. Однако вскоре выяснилось, что ОН сделал это умышленно, так как на следующее воскресенье была назначена ЕГО свадьба. Кто ОН?

Второй вопрос. Многие болельщики считают ЕГО эталоном глупости. Несколько лет назад ОН собрал все анекдоты о себе, где обычно фигурировал в роли этакого "чукчи", и выпустил их отдельной книжкой. Однако мало кто знает, что школу ОН закончил с золотой медалью. Кто ОН?

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А пока расскажу вот о чем. Заядлый болельщик мадридского "Реала" Феликс Гаэль никак не мог достать билет на матч "галактикос" против "Атлетика" из Бильбао. За несколько минут до начала поединка какой-то человек неожиданно уступил ему свой билет. Обрадовавшийся Гаэль в порыве благодарности подарил ему свой лотерейный билет. Через несколько дней поклонник "Реала" узнал, что на номер этого билета выпал выигрыш на сумму 300 тысяч песет. Однако он стойко перенес потерю. "Несомненно, – сказал он, - это был самый дорогой матч в моей жизни!"

И еще. Нападающий сборной Италии и миланского "Интера" Кристиан Виери слыл известным любителем длинноногих красавиц. В свое время он встречался с Фернандой Леса, Ванессой Келли, Еленой Сантарелли, Валентиной Пасе, Аленой Середовой. Не устояли перед красотой Бобо актрисы Натали Кальдонаццо, Валерия Марини, балерина Сивилья Макао и многие другие. С одними футболист расстался с громким скандалом, с другими – добрым другом. Так, сербская манекенщица Нена Ристич до сих пор с упованием вспоминает деньки, проведенные в объятиях Виери. В интервью в честь выхода нового календаря с ее обнаженными фотографиями она заявила, что из всех мужчин, которые у нее были, Бобо лучше всех. Остальные поклонники, среди которых немало миллионеров, не особо впечатлили красотку.

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Пришло время дать правильные ответы на два вопроса, которые вам были заданы.

1. Ханси (Ханс-Петер) Мюллер, нападающий "Штутгарта", "Интера" и сборной Германии.

2. Франческо Тотти, легенда "Ромы" и сборной Италии.