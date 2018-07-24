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"Играл как д*рьмо": в сборной Германии по футболу разразился громкий скандал

1.9тЧитать новость на украинском

Полузащитник сборной германии по футболу Меусут Озил оказался в эпицентре расистского скандала. За месяц до начала чемпионата мира в России Озил вместе с партнером по национальной команде Илкаем Гюндоганом посетил президента Турции Реджепа Эрдогана. В стране в это время проходила предвыборная кампания.

Поступок футболистов вызвал негодование болельщиков и футбольных функционеров. Оба спортсмена имеют турецкие корни, но родились в Германии. Вокруг сборной начались толки. Из-за постоянной травли полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил после ЧМ-2018 объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

Президент "Баварии" Ули Хеннес в своем комментарии оскорбил футболиста и позлорадствовал относительно решения игрока.

"Я рад, что именно так закончилась история с Эзилом. Годами он играл как дерьмо, еще с ЧМ-2014. Каждый раз, когда "Бавария" играла против "Арсенала", мы старались проводить свои атаки через его фланг, потому что знали, что это их слабое место. Ему давно нет места в национальной команде", - приводит слова президента "Баварии" Динамо Киев от Шурика.

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Напомним, что на прошедшем мундиале "бундестим" не смогла выйти из группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто будет работать со сборной Германии после провального ЧМ-2018 в России.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Германии по футболу
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