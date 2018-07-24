"Играл как д*рьмо": в сборной Германии по футболу разразился громкий скандал

Полузащитник сборной германии по футболу Меусут Озил оказался в эпицентре расистского скандала. За месяц до начала чемпионата мира в России Озил вместе с партнером по национальной команде Илкаем Гюндоганом посетил президента Турции Реджепа Эрдогана. В стране в это время проходила предвыборная кампания.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 травня 2018 р.

Поступок футболистов вызвал негодование болельщиков и футбольных функционеров. Оба спортсмена имеют турецкие корни, но родились в Германии. Вокруг сборной начались толки. Из-за постоянной травли полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил после ЧМ-2018 объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

Президент "Баварии" Ули Хеннес в своем комментарии оскорбил футболиста и позлорадствовал относительно решения игрока.

"Я рад, что именно так закончилась история с Эзилом. Годами он играл как дерьмо, еще с ЧМ-2014. Каждый раз, когда "Бавария" играла против "Арсенала", мы старались проводить свои атаки через его фланг, потому что знали, что это их слабое место. Ему давно нет места в национальной команде", - приводит слова президента "Баварии" Динамо Киев от Шурика.

Напомним, что на прошедшем мундиале "бундестим" не смогла выйти из группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто будет работать со сборной Германии после провального ЧМ-2018 в России.