Игра сборной России – это позор. Нам стыдно за эту "срамоту", – Губерниев

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев не смог сдержать эмоций в прямом эфире после матча Сербия – Россия.

Губерниев назвал выступление российской команды в Белграде позором.

"Эта сборная большой спортивной страны, и сегодня нам стыдно за эту игру, потому что позор по-сербски — это примерно то же самое: срамота! И зрители эту срамоту увидели в прямом эфире", – заявил журналист из своего дома в Сходне, где он находится на самоизоляции .

Губерниев не согласился с экспертами в студии, которые провели параллели с проигрышем Германии 0:6.

"Что бы там коллеги ни говорили, так играть мы не должны, понимаете? Сравнивать Сербию с Испанией, которая обыграла Германию, совсем не получается. Поэтому, конечно, горько, грустно, и мы сегодня получаем все то, что имеем. И попробуйте мне возразить, господа великие футбольные аналитики", – сказал Губерниев.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.

Позже болельщики в сети высмеяли такой результат команды.