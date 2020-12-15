Игорь Суркис подробно рассказал о трансферных планах "Динамо" на межсезонье

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в разговоре с главным тренером команды Мирчей Луческу они сошлись на необходимости усиления состава уже в зимнее межсезонье.

В интервью официальному сайту киевлян он заявил, что селекционная служба сейчас активно работает над поиском новых качественных футболистов для клуба. Несмотря на это, владелец "Динамо" отметил, что будут куплены исключительно те игроки, которые смогут сразу же поднять общий уровень команды.

"По трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, активно задействована селекционная служба, и мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень. Но сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше", – рассказал Суркис-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент киевского клуба обратился к главе комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи, призвав его разобраться с "судейским беспределом", который происходит в украинской Премьер-лиге.