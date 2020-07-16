Суркис о матче с "Зарей": "Шахтер" – чемпион по праву. "Динамо" надо работать, чтобы подтянуться к его уровню

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу своего клуба над "Зарей" в 31-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Руководитель "бело-синих" признался, что понимал, что любой другой результат, кроме победы, ничего не давал в борьбе за второе место.

"Но это не вызывает радости. "Шахтер" – чемпион по праву. Нам надо работать, чтобы подтянуться к его уровню и составить конкуренцию. Сегодняшний матч – один из решающих, но еще есть "Колос", не можем там уступить", – цитирует Игоря Михайловича tribuna.com со ссылкой на эфир программы "Профутбол".

Суркис расстроен тяжелым графиком, а также травмой Миколенко.

"Это потеря. Караваев – хороший, квалифицированный игрок, но это не его фланг. Надо работать и ставить максимальные задачи. Когда будут решены максимальные задачи – тогда я буду доволен", – отметил президент, добавив, что матч получился интересным и таким, что отвечал ожиданиям болельщиков.

"Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:1, при том, что киевляне пропустили гол уже на 2-й минуте.