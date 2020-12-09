Игорь Суркис о Луческу: его можно сравнить только с Лобановским

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что идея назначить Мирчу Луческу главным тренером возникла давно.

Он признался, что были сомнения в том, что румынский специалист захочет принимать предложение его клуба. Суркис-младший также отметил высокий уровень профессионализма наставника "Динамо", сравнив его с легендой команды Валерием Лобановским.

"Кто посоветовал Луческу? В принципе, эта идея возникала давно, но когда ты хочешь назначить главного тренера, ты рассматриваешь много кандидатур. Мистер был в этом списке, но мы не знали, захочет ли он к нам прийти. Он очень опытный и является настоящим профессионалом, и его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским, который работал так же, как он. В этом возрасте 24 часа говорить о футболе может только настоящий профессионал. Он оставил свою семью в Румынии, переехал на базу, отказавшись от квартиры, чтобы поближе познакомиться с футболистами", – сказал он в прямом эфире YouTube-канала "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" одержало минимальную победу над "Ференцварошем" и вышло в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в понедельник, 14 декабря.