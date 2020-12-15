Игорь Суркис: мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил с критикой судейства в украинской Премьер-лиге и призвал главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи разобраться в ситуации.

В интервью официальному сайту киевлян он отметил, что зимний перерыв – идеальное время для повышения квалификации рефери, которые работают на матчах чемпионата нашей страны. Владелец столичной команды потребовал, чтобы борьба за победу в УПЛ проходила в честных и конкурентных условиях.

"Никогда не обращался к Лучано Лучи, но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений. Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря "Шахтера" и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы", – заявил Суркис-младший.

Он добавил, что президенты клубов вкладывают деньги не для того, чтобы смотреть, как их команды "убивают" арбитры.

"Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и гарантировать одинаковые условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры. Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол!" – подытожил сказанное владелец киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче перед зимним перерывом в УПЛ "Динамо" сенсационно потеряло очки, не сумев обыграть "Колос" из Ковалевки. Судейство в этом поединке вызвало вопросы как у одной, так и у другой команды.

В частности, арбитраж прокомментировал главный тренер киевлян Мирча Луческу.