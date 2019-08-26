"Идут на спад": Луческу вынес вердикт украинским футболистам

Экс-главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу поделился мнением о том, почему украинские молодые футболисты не могут развить свой потенциал.

"Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17-ти до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола - что случается с игроками в период от 19 до 21 года", - отметил румынский специалист в интервью программе "Профутбол".

Пример, который привел Луческу - полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

Виктор Коваленко ФК "Шахтер"

"Когда-то говорил, что Коваленко может стать игроков лучше, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов. Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад", - сказал Луческу.

По его мнению, уровень доходов молодых футболистов не имеет значения.

"Это не проблема денег. Скорее проблема обучения и футбольного образования. Уверен, рано или поздно Коваленко раскроется. Сначала в "Шахтере" был плеймейкером Жадсон, он ушел - пришел Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно быть и с Коваленко", - добавил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирча Луческу восхитился игрой украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

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