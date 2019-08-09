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"Идет война, а он туда ушел": лидер "Динамо" вспомнил о Ракицком

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Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своем отношении к переходу Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Гармаш прокомментировал эту тему на встрече с болельщиками, которую опубликовал YouTube-канал столичного клуба.

"Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент это неприятно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел. Но он сам выбирает, сам принимает решение как ему жить с этим. В настоящее время, когда у нас в стране идет война - это неприемлемо. Каждый должен выбирать свою позицию", - отметил полузащитник "Динамо".

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Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" прошлой зимой и выиграл со своим клубом чемпионат России. С тех пор игрок не вызывался в расположение национальной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный тренер Мирон Маркевич пристыдил украинских футболистов, выступающих в РФ, напомнив им о Донбассе.

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Персоны
Ярослав Ракицкий Денис Гармаш
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Krass Марк
Krass Марк
Предатель и подлец Ракицкий поехал на кровавые деньги международного террориста
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филипп филипыч
филипп филипыч
у нас сейчас идет война, а он туда ушел. у нас сейчас идет война, а уголь покупаем, у нас сейчас идет война, а товарооборот растет, у нас сейчас идет война, а транзит очень хочется, у нас сейчас идет война, а посольства не закрыты, у нас сейчас идет война, а поезда ходят, у нас сейчас идет война, а .... я так могу долго перечислять)))
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Serov Oleg
Serov Oleg
филипп филипыч, не трогай Спартак
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филипп филипыч
филипп филипыч
я как болела зенита очень рад его переходу. а какие он банки со штрафных закладывает, всем красно белым на зависть))
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