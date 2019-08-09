"Идет война, а он туда ушел": лидер "Динамо" вспомнил о Ракицком

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своем отношении к переходу Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

Ярослав Ракицкий

Гармаш прокомментировал эту тему на встрече с болельщиками, которую опубликовал YouTube-канал столичного клуба.

"Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент это неприятно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел. Но он сам выбирает, сам принимает решение как ему жить с этим. В настоящее время, когда у нас в стране идет война - это неприемлемо. Каждый должен выбирать свою позицию", - отметил полузащитник "Динамо".

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" прошлой зимой и выиграл со своим клубом чемпионат России. С тех пор игрок не вызывался в расположение национальной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный тренер Мирон Маркевич пристыдил украинских футболистов, выступающих в РФ, напомнив им о Донбассе.

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