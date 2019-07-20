Ибрагимович забил фантастический гол в США

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович помог своей команде добыть победу в домашнем матче Главной лиги соккера (MLS) США с "Лос-Анджелесом".

Дерби прошло на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 8-й минуте 37-летний экс-футболист сборной Швеции эффектно принял дальнюю передачу, оставил в дураках двух соперников и мощнейшим выстрелом метров с 17 не оставил шансов голкипером.

В этой игре Златан оформил хет-трик, отметившись на 56-й и на 70-й минутах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года Златан отметился невероятным ударом в первом же матче за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" забил в дерби против "Лос-Анджелеса" (4:3).

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