Ибрагимович проломил череп в матче MLS: видео

Звездный нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович проломил череп сопернику в матче против лидера регулярного чемпионата MLS – ФК "Лос-Анджелес".

В одном из эпизодов в борьбе за верховой мяч, швед локтем врезал в голову защитнику гостей Мохамеду Эль-Муниру, который с помощью врачей был вынужден покинуть поле. Как ожидается, теперь футболисту потребуются хирургическое вмешательство и длительная реабилитация.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K