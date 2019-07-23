Ибрагимович проломил череп в матче MLS: видео

Звездный нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович проломил череп сопернику в матче против лидера регулярного чемпионата MLS – ФК "Лос-Анджелес".

В одном из эпизодов в борьбе за верховой мяч, швед локтем врезал в голову защитнику гостей Мохамеду Эль-Муниру, который с помощью врачей был вынужден покинуть поле. Как ожидается, теперь футболисту потребуются хирургическое вмешательство и длительная реабилитация.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 липня 2019 р.

Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi — MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 липня 2019 р.

Несмотря на хет-трик Златана, который принес победу его команде со счетом 3:2, Ибрагимович стал антигероям матча, затеяв в конце встречи скандальную словесную перепалку с одним из тренеров соперника, назвав того "мелкой шлюхой".

Это далеко не первый случай, когда Златан использует свой локоть в борьбе с соперником. В 2017 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", Ибрагимович ударил локтем защитника "Борнмута" Тайрона Мингса, за то, что тот ранее грубо сыграл против шведа.

Новости Ибрагимович опозорился в матче MLS

Как сообщают СМИ, скорее всего, Ибрагимович будет дисквалифицирован за свою грубость.

После 21 тура MLS "Гэлакси" Ибрагимовича занимает второе место в таблице, отставая на 9 очков от лидирующего "Лос-Анджелеса". Шведский футболист сыграл в 17 матчах, в которых забил 16 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Златан Ибрагимович, выступающий ныне за клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", стал самым высокооплачиваемым игроком в истории североамериканской футбольной лиги (MLS).

По новому контракту, который форвард подписал до конца сезона 2019 года, шведский футболист будет получать рекордные 7,5 миллиона долларов, сообщает ESPN .

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