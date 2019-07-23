Ибрагимович проломил череп в матче MLS: видео

Звездный нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович проломил череп сопернику в матче против лидера регулярного чемпионата MLS – ФК "Лос-Анджелес".
В одном из эпизодов в борьбе за верховой мяч, швед локтем врезал в голову защитнику гостей Мохамеду Эль-Муниру, который с помощью врачей был вынужден покинуть поле. Как ожидается, теперь футболисту потребуются хирургическое вмешательство и длительная реабилитация.
This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 липня 2019 р.
Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi— MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 липня 2019 р.
Несмотря на хет-трик Златана, который принес победу его команде со счетом 3:2, Ибрагимович стал антигероям матча, затеяв в конце встречи скандальную словесную перепалку с одним из тренеров соперника, назвав того "мелкой шлюхой".
Это далеко не первый случай, когда Златан использует свой локоть в борьбе с соперником. В 2017 году, выступая за "Манчестер Юнайтед", Ибрагимович ударил локтем защитника "Борнмута" Тайрона Мингса, за то, что тот ранее грубо сыграл против шведа.
Как сообщают СМИ, скорее всего, Ибрагимович будет дисквалифицирован за свою грубость.
После 21 тура MLS "Гэлакси" Ибрагимовича занимает второе место в таблице, отставая на 9 очков от лидирующего "Лос-Анджелеса". Шведский футболист сыграл в 17 матчах, в которых забил 16 голов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Златан Ибрагимович, выступающий ныне за клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", стал самым высокооплачиваемым игроком в истории североамериканской футбольной лиги (MLS).
По новому контракту, который форвард подписал до конца сезона 2019 года, шведский футболист будет получать рекордные 7,5 миллиона долларов, сообщает ESPN.
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